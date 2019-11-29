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В аэропорту начал работать робот-охранник

Эврика » Изобретения

В московском аэропорту "Жуковский" скоро появятся роботы-охранники. В настоящее время роботы, разработанные специалистами МАИ, проходит испытания. Позже такие роботы могут заменить привычных охранников.

Создатели назвали свое творение роботизированное око (или Роко). Изобретение рассчитано на охрану самолетной "парковки". Робот умеет распознавать людей и сообщить об этом на центральный пульт. Кроме того, он способен осмотреть поверхность летательного аппарата, определяет внешние повреждения. Роко объезжает появившиеся на пути препятствия, но при этом следует маршруту патрулирования.

В перспективе робота научат распознавать лица персонала и не поднимать тревогу при их появлении на поле.

Специалисты завершают испытания первого робота-охранника в "Жуковском". Если руководство аэропорта устроят результаты испытаний, то они закупят партию таких роботов.

Темы робот охранник аэропорт
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