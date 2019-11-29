Российские разработчики создали основу для флешек будущего

Российские разработчики на основе оксида гафния создали уникальные конденсаторы. Данное изобретение может быть использовано в качестве ячеек сверхбыстрой и почти "вечной" флеш-памяти.

Как сообщили авторы работы, идея использование эти материалы обсуждалась уже давно. Но проблема состояла в том, открытые вещества с необходимым набором свойств по разным причинам нельзя было применить в наноэлектронике.

Специалист отметил, что конденсаторы могут обеспечить до 10 миллиардов циклов перезаписи, что в 100 тысяч раз больше, чем у современных компьютерных флешек.

Ученым уже давно известно об этом свойстве оксида гафния. Например, им известно о том, что электроны по толще сегнетоэлектриков располагаются неравномерно, а их положение с помощью электрических полей можно регулировать.

Эти знания позволят использовать кристаллы такого рода веществ с целью создания нового типа энергонезависимой памяти. Специалисты утверждают, что она сможет работать так же быстро, как и нынешняя ОЗУ. Ее плюс в том, что она сохраняет данные даже при отключении электроэнергии.