Ученые из США выяснили, почему животные, которые впадают в спячку, не набирают лишний вес. По их мнению, это связано с генетическими особенностями, которые позволяют "выключать" гены, отвечающие за ожирение.
Специалисты отметили, что животные, впадающие в спячку могут контролироваться свой процесс метаболизма, они способны быстро восстанавливаться и быть в отличной форме.
Человек так не может: если бы люди перед спячкой набирали лишние килограммы, то это было бы очень вредно для его здоровья.
Ученые изучили геномы мелких зимующих млекопитающих.
В той части, которая не отвечает за последовательность белков, они обнаружили гены, которые могут подавлять ожирение и чувство голода.
Благодаря данному открытию в будущем ученые смогут разработать методы лечения диабета второго типа, онкологических заболеваний и болезни Альцгеймера. Ученые планирует провести еще ряд исследований на грызунах.
Ассоциация кардиологов из США разработала краткие справочники-методички, указав в них основные факторы, которые влияют на высокие показания артериального давления.