Исследователи выяснили, почему животные во время спячки не набирают вес

Ученые из США выяснили, почему животные, которые впадают в спячку, не набирают лишний вес. По их мнению, это связано с генетическими особенностями, которые позволяют "выключать" гены, отвечающие за ожирение.

Специалисты отметили, что животные, впадающие в спячку могут контролироваться свой процесс метаболизма, они способны быстро восстанавливаться и быть в отличной форме.

Человек так не может: если бы люди перед спячкой набирали лишние килограммы, то это было бы очень вредно для его здоровья.

Ученые изучили геномы мелких зимующих млекопитающих.

В той части, которая не отвечает за последовательность белков, они обнаружили гены, которые могут подавлять ожирение и чувство голода.

Благодаря данному открытию в будущем ученые смогут разработать методы лечения диабета второго типа, онкологических заболеваний и болезни Альцгеймера. Ученые планирует провести еще ряд исследований на грызунах.