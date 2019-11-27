Императорские пингвины могут исчезнуть к 2100 году

Пингвины являются самыми милыми и забавными созданиями на Земле. Пингвины не умеют летать, но зато они прекрасно плавают и умеют глубоко нырять. Императорские пингвины являются самыми крупными из всех видов пингвинов. Пингвины находят себе пару один раз и навсегда. Они даже не меняют места высиживания своих детенышей. Пингвины выводят потомство среди арктических льдов. Малышами занимаются оба родителя.

Ученые провели исследование и пришли к выводу, что процессы глобального потепления и таяния льдов могут помешать пингвинам растить потомство. По прогнозам ученых, если в ближайшее время не снизятся темпы глобального потепления, то численность императорских пингвинов уже в 2100 году уменьшится на 86%.

Ученые с помощью компьютерной программы несколько лет разрабатывали модели климатических изменений Земли. Эти разработки позволили ученым получить представление о самом худшем сценарии. Так, при увеличении температуры на планете примерно на 5-6 градусов ежегодно площадь льдов уменьшится настолько, что императорские пингвины исчезнут совсем.

Императорские пингвины находятся под охраной международного сообщества. Но количество пингвинов, возвращающихся в Антарктиду, продолжает уменьшаться с каждым годом.