Топ-менеджер Apple: дети не добьются успеха с ноутбуками конкурентов

Директор по маркетингу Apple Фил Шиллер заявил, что ноутбук Chromebook от Google, который используют в американских школах, не приведёт детей к успеху. Об этом он обмолвился в ходе интервью для CNET.

Шиллер заявил, что Chromebook оказались в школах только потому, что они дёшевы. Он признал, что созданный конкурентами девайс, возможно, подходит для проверки знаний, но успеха с этим ноутбуком дети не добьются.

Это заявление вызвало массу критики, ведь прозвучало, по мнению многих, так, будто молодёжь без доступа к продукции Apple обречена на роль людей второго сорта.

Позже Шиллер поправился — в своём твиттере он написал, что добиться успеха может любой ребёнок, а Apple стремится этому поспособствовать. По мнению Шиллера iPad подходит для обучения молодого поколения намного лучше.

Стоит отметить, что больше половины ноутбуков и планшетов, используемых в школах США, работают на Chrome OS, созданной Google, вторая по популярности операционная система для школьных машин — Windows от Microsoft. На долю Apple приходится всего лишь 18% этого рынка. Решающим фактором в этом отставании эксперты считают высокую цену продуктов Apple.