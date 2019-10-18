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Источник Правда.Ру

Экономический ущерб РФ от таяния ледников оценили в 150 млрд рублей

Наука » Экология print

Заместитель министра по Дальнему Востоку и развитию Арктики Александр Крутиков сообщил, что каждый год Россия несет убытки в размере от 50 млрд до 150 млрд рублей из-за таяния льдов в результате глобального потепления, сообщает Bloomberg.

Он утверждает, что данная проблема требует оперативного решения, так как сумма ущерба будет увеличиваться каждый год. По причине глобального потепления взрываются трубы, разрушаются сваи.

Сообщается, что процесс потепления В Арктике происходит в два раза быстрее, чем в среднем в мире. 

Крутиков отметил, что исследование вечной мерзлоты должно быть одной из самых приоритетных задач государства, так как эта проблема оказывает непосредственное влияние на экономическое развитие. 

Ученые провели исследование, в результате которого выяснилось, что к 2050 году потепление может затронуть около пятой части сооружений и инфраструктуры в зоне вечной мерзлоты, что может принести ущерб размеров $84 млрд, или 7,5% ВВП нашей страны.

По оценке Bloomberg, более 50% расположенной там жилой недвижимости стоимостью $53 млрд может быть повреждено.

Ранее климатологи РФ и США, заявили, что  если среднегодовая температура буде и дальше повышаться, то это сильно  изменит климат Сибири.

По прогнозам специалистов, таяние многовековой вечной мерзлоты в Заполярье принесет ущерб мировой экономике в несколько десятков триллионов долларов. Данная сумма сопоставима с годовым ВВП всех стран мира.

Фото: pixabay.com

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Темы ущерб климат ученые арктика ледники экология александр крутиков глобальное потепление
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