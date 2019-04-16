Таяние ледников угрожает Земле радиоактивным загрязнением

Глобальное таяние ледников угрожает планете Земля радиоактивным загрязнением.
Об этом заявляют географы из Плимутского университета в Великобритании.
Дело, указывают британские специалисты, в больших объемах радиоактивных частиц, что осели в ледниках после многочисленных испытаний ядерного оружия. Когда ледники тают, предупреждают ученые, опасные частицы освобождаются.
Географы из Плимутского университета обследовали ледники Альп, Кавказа, Британской Колумбии, Антарктиды и Арктики. Исследователи искали следы радиоактивных частиц на поверхности льдов.
Так, согласно предоставленной информации, радиоактивные вещества были обнаружены ими сразу в двух десятках изучаемых участках.
По словам ученых, подобный уровень загрязнения обусловлен испытаниями ядерного оружия, которые проводились вплоть до 60-ых годов прошлого века. Также, уверены географы, оказала свое влияние и масштабная катастрофа в Чернобыле.
Высвобождаясь из ледяного плена, рассказывают ученые, радиоактивные вещества с легкостью попадают в организмы живых существ. Попасть в организм человека, утверждают исследователи, они могут через пищевую цепочку.
Последние данные о скорости таяния ледников, отметим, показывают, что они гибнут гораздо быстрее, чем предполагалось ранее. За период с 1961-го по 2016 года глобальная масса льдов сократилась почти на 11 триллион тонн. Сегодня же ледники продолжают терять почти по 335 миллионов тонн каждый год.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые обнаружили еще одну похожую на Землю планету. Эксперт, беседовавший с "Правдой.Ру" об этом, считает, что это ровным счетом ничего для науки и человечества не значит.
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