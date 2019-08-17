"Роскосмос" запатентовал новый способ маскировки космических спутников

Государственная корпорация "Роскосмос" запатентовала новый способ маскировки космических спутников от наблюдения через оптические средства.

Для укрытия и маскировки спутники будут покрывать особой воздушно-пузырчатой пленкой, рассеивающей свет. Это сократит видимость объекта на орбитах с высотой до 20 тысяч километров.

Подобный способ маскировки может применяться в будущем и в военных целях, подчеркнул глава Института космической политики Иван Моисеев. По его словам, благодаря снимкам в радиолокационном и оптическом диапазонах можно определить направления движения космических спутников.

Ранее российские ученые создали спутник, который может самоуничтожаться в космосе путем нагрева элементов конструкции. Создатели считают, что такая разработка поможет справиться с проблемой космического мусора.