На территории Кавказского заповедника обнаружено ранее неизвестное озеро.
Об этом сообщает пресс-служба заповедника Северного Кавказа.
"Небольшое молодое озеро" исследователи обнаружили в месте отступания ледника Челипси. Прежде найденный водоем на был отражен ни на одной из существующих карт.
Факт появления на территории Кавказского заповедника нового ледникового озера подтверждает теорию глобального потепления, сообщают специалисты.
Пресс-служба заповедника отмечает, что названия озеру пока не дали.
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