Сенаторы Совета Федерации РФ внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает использование электронной почты только для идентифицированных пользователей.
Идентификацию предлагается осуществлять с помощью мобильных операторов, которые будут заключать договора с сервисами электронной почты.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Власти Израиля предпочли отметить 75-ю годовщину освобождения Освенцима Красной Армией, пригласив Владимира Путина к себе, а не отправившись в Польшу.
Сегодня в Москве прошел очередной протестный митинг незарегистрированных оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.
Правозащитник Динар Идрисов сообщил в Facebook об убийстве активистки Елены Григорьевой.