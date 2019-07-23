Госдума может запретить использование Email без идентификации

Сенаторы Совета Федерации РФ внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает использование электронной почты только для идентифицированных пользователей.

Идентификацию предлагается осуществлять с помощью мобильных операторов, которые будут заключать договора с сервисами электронной почты.