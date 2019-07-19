Геннадий Елисеев, заместитель генерального директора Гидрометцентра России, рассказал редакции "Правды.Ру" о том, какой погоды ждать москвичам в июле и августе.
-Какую погоду ожидать на следующей неделе? Было ощущение, что лето вернулось. Насколько это правда?
-Мы считаем, что на следующей неделе погода будет все-таки летняя. Таких сильных дождей, которые были последние несколько дней, скорее всего, не будет.
Ожидаем, что погода будет соответствовать климатической норме. Максимальная температура — 20-26 градусов. Кратковременные небольшие дожди, наверное, все-таки будут. Вероятнее всего во вторник или среду — там опять влияет фронт немножко. Но такого циклона, который стоял несколько дней над Москвой, и проливался дождями, не видно.
В общем, для работы погода будет нормальной. Для отдыха же… Не знаю, наверное, хотело бы и более высокой температуры.
Надо, кстати, понимать, что июль — самый "мокрый" месяц в году у нас, и удивляться дождям, который он принес, не стоит. Нас просто разбаловал июнь — жаркий и почти без дождей. Но что поделать, погода имеет право.
-Какой же будет август?
-Точно пока неизвестно, но вроде как будет соответствовать климатической норме. Не жарким — в среднем где-то на 2-3 градусам холоднее июля. Небольшое похолодание в первую очередь обусловлено тем, что в последний месяц лета продолжительность дня значительно уменьшается.
Если говорить не о температуре, а об осадках, то август, скорее всего, будет близок к обычной климатический норме и в плане своей дождливости. Может, чуть меньше их выпадет, но не слишком сильно.
-Что говорят народные приметы — осень будет поздняя или ранняя?
-Не так давно мы отслеживали народные приметы, проверяли их и пришли к выводу, что они не работают. Увы. Было бы слишком просто. Что поделать, все меняется.
-Может, дело в изменении климата?
-Возможно. Климат меняется — наступает пресловутое глобальное потепление. В связи с этим меняется и погода, и характер атмосферных процессов тоже меняется.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что температура в Москве к 2050 году, по мнению ученых из Швейцарии, может подняться на 5,5 градусов по Цельсию.
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