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Guardian: средняя температура в Москве к 2050 году заметно поднимется

Наука print

Средняя температура в Москве к 2050 году может подняться на 5,5 градусов по Цельсию.


Глобальное потепление: последние четыре года стали самыми теплыми на Земле / Новости от 07.02.2019 19:35

К такому выводу пришли ученые из Швейцарии, сообщает издание The Guardian.

Швейцарские исследователи, пишут авторы материала, смоделировали возможные погодные изменения в 520 крупнейших городах планеты.

Если прогнозы ученых правдивы, отмечает The Guardian, то средняя температура в Москве будет соответствовать средней температуре в столице Болгарии Софии.

Ученые из Швейцарии отмечают, что серьезные изменения в климате ждут также, например, столицу Великобритании Лондон и столицу Словении Любляну. В последней средняя температура повысится на целых 8 градусов по Цельсию, а в Лондоне на 5,9 градусов.

Швейцарские исследователи также отметили, что в городах по всей Европе летом и зимой станет теплее на 4,7 градуса и 3,5 градуса по Цельсию соответственно.

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Темы наука ученые климат погода москва лондон любляна
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