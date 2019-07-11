Средняя температура в Москве к 2050 году может подняться на 5,5 градусов по Цельсию.
К такому выводу пришли ученые из Швейцарии, сообщает издание The Guardian.
Швейцарские исследователи, пишут авторы материала, смоделировали возможные погодные изменения в 520 крупнейших городах планеты.
Если прогнозы ученых правдивы, отмечает The Guardian, то средняя температура в Москве будет соответствовать средней температуре в столице Болгарии Софии.
Ученые из Швейцарии отмечают, что серьезные изменения в климате ждут также, например, столицу Великобритании Лондон и столицу Словении Любляну. В последней средняя температура повысится на целых 8 градусов по Цельсию, а в Лондоне на 5,9 градусов.
Швейцарские исследователи также отметили, что в городах по всей Европе летом и зимой станет теплее на 4,7 градуса и 3,5 градуса по Цельсию соответственно.
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