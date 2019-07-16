Специалисты порекомендовали не обмениваться файлами в WhatsApp

Злоумышленники могут с помощью вредоносного приложения для Android изменять мультимедийные файлы, которые пользователи отправляют друг другу через WhatsApp. Об этом заявили специалисты антивирусной компании Symantec.

По их словам, мессенджер сохраняет все файлы во внешнем хранилище. Доступ к нему есть не только у самого приложения, но и других программ. С помощью стороннего приложения пользователь может подключиться к внешнему хранилищу файлов и подменить некоторые мультимедийные материалы.

В пресс-службе WhatsApp заявили, что разработчики мессенджера воспользовались "лучшими практиками, предоставляемыми предоставляемым операционными системами для хранения мультимедиа". Изменение системы хранения файлов может привести к новым угрозам конфиденциальности и усложнит обмен мультимедийными материалами.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что статусы пользователей в WhatsApp скоро начнут отображаться не в хронологическом порядке, а по релевантности, как это уже происходит в Facebook и "ВКонтакте". Чтобы определить, какие статусы для абонента могут быть наиболее интересны, приложение будет собирать и обрабатывать информацию, с кем он чаще общается и чьи видео чаще смотрит.

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