WhatsApp начинает следить за действиями пользователей

Статусы пользователей в WhatsApp скоро начнут отображаться не в хронологическом порядке, а по релевантности, как это уже происходит в Facebook и "ВКонтакте". Чтобы определить, какие статусы для абонента могут быть наиболее интересны, приложение будет собирать и обрабатывать информацию, с кем он чаще общается и чьи видео чаще смотрит.

Ссылаясь на источники в WhatsApp, "Российская газета" утверждает, что данные об интересах и активности пользователей будут храниться на их же мобильных устройствах, а на серверы компании они поступать не станут. Это должно минимизировать риски кражи личной информации.

В настоящее время количество пользователей приложения оценивается в 450 миллионов человек. Мессенджер принадлежит компании Facebook, которая не раз становилась объектом критики из-за передачи пользовательских данных третьим лицам.

Минувшей осенью компания WhatsApp оказалась в эпицентре крупного международного скандала. Как сообщала "Правда.Ру", в приложении обнаружили уязвимость, которая позволяла запускать на устройства абонентов шпионские программы во время видеозвонка.

Источник фото: pexels.com

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