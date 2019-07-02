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В Великом Новгороде обнаружена первая в этом сезоне берестяная грамота

Наука print

Первая в текущем сезоне берестяная грамота найдена в Великом Новгороде.


Великий Новгород - древнейший город Руси. Экскурсия...

Об этом с ТАСС поделилась заместитель начальника Новгородской археологической экспедиции, профессор кафедры археологии МГУ имени М. В. Ломоносова Елена Рыбина.

Специалист рассказала, что находку XII века в первый рабочий день обнаружили студенты Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена из Санкт-Петербурга.

Раскопки, указала Елена Рыбина, проходили с южной стороны от кремля — в одном из древнейших районов Великого Новгорода.

Сохранность берестяной грамоты была плохой, и при попытке развернуть находку от нее откололся фрагмент. Пока, сетуют специалисты, рано говорить о содержании грамоты — в данный момент затруднительно даже провести ее первоначальное прочтение.

Напомним, что берестяные грамоты — это относящиеся к XI-XV векам документы древнейшего этапа письменной истории русского языка.

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Темы наука ученые письменность великий новгород
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