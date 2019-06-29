Ученые: тараканы могут выработать иммунитет к любым химикатам

Рыжие тараканы представляют для людей большую угрозу — существа являются переносчиками кишечной палочки и сальмонеллы.



Многоквартирный дом в Казани захватили тараканы / Новости от 18.07.2018 17:47

На сегодняшний день не существует химиката, который мог бы наверняка убить это насекомое. Дело в том, что некоторые особи не только обладают естественным иммунитетом к определенным веществам и могут передавать его по наследству, но способны и вырабатывать иммунитет к химикатам.

Ученые из университета Пердью в Соединенных Штатах Америки же считают, что создание универсального яда против тараканов невозможно — человечество обречено жить бок о бок с ними.

Чтобы прийти к такому выводу, американские исследователи выловили домашних тараканов и выяснили, к каким веществам те уже имеют устойчивость.

На протяжении следующих шести месяцев ученые подвергали насекомых воздействию ядов, устойчивости к которым у тараканов не было. Спустя полгода специалисты из университета Пердью выяснили, что численность тараканов остается на определенном уровне — их не становится ни больше, ни меньше.

Отмечается, что ученые травили тараканов тремя разными ядами. К двум из них те выработали иммунитет, а третий же яд дал смешанные результаты — в одной группе численность вредителей уменьшилась, а в другой, наоборот, увеличилась.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты из Университета Северной Каролины выяснили, почему тараканы так любят забираться в человеческое ухо — оказалось, это чуть ли не идеальный дом для них.

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