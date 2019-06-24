NASA одобрило проект новой миссии по исследованию Солнца.
Она носит короткое и звучное название PUNCH — Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere, что в дословном переводе на русский язык означает "Объединенный поляриметр короны и гелиосферы".
PUNCH, рассчитывают в NASA, должна будет стартовать в 2022 году.
Миссия будет состоять из четырех небольших зондов, которые будут наблюдать не только за Солнцем, но и за его ближайшими окрестностями.
Базироваться же аппараты будут на околоземной орбите.
PUNCH — конечно же, по меркам NASA — миссия небольшая и довольно скромная. Она обойдется ученым лишь в 165 миллионов долларов.
При благоприятном исходе миссия позволит лучше понять главные загадки, которые до сих пор скрывает атмосфера Солнца — например, механизмы рождения солнечного света или же причины появления грозных корональных выбросов массы.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Российский журналист Андрей Норкин прокомментировал слова Владимира Путина о самом постыдном эпизоде своей карьеры, которые он произнес во время прямой линии.
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдает экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
С этой же даты вступает в силу временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.