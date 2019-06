NASA одобрило проект миссии по исследованию Солнца стоимостью в $165 млн

Она носит короткое и звучное название PUNCH — Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere, что в дословном переводе на русский язык означает "Объединенный поляриметр короны и гелиосферы".

PUNCH, рассчитывают в NASA, должна будет стартовать в 2022 году.

Миссия будет состоять из четырех небольших зондов, которые будут наблюдать не только за Солнцем, но и за его ближайшими окрестностями.

Базироваться же аппараты будут на околоземной орбите.

PUNCH — конечно же, по меркам NASA — миссия небольшая и довольно скромная. Она обойдется ученым лишь в 165 миллионов долларов.

При благоприятном исходе миссия позволит лучше понять главные загадки, которые до сих пор скрывает атмосфера Солнца — например, механизмы рождения солнечного света или же причины появления грозных корональных выбросов массы.