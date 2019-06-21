Социологи: привыкшие к цензуре в Сети китайцы теряют интерес к запрещенной информации

Граждане Китайской народной республики привыкли к цензуре в сети интернет и считают ее делом обыденным.



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Об этом ученые сообщают в статье для издания American Economic Review.

Специалисты напоминают, что подавляющее большинство жителей Китая не имеют доступа к целому ряду глобальных интернет-ресурсов — как социальным сетям, так и средствам массовой информации.

Особенным образом, отмечают ученые, Пекин следит за той информацией, что может выставить власть в невыгодном для нее свете.

Но китайцы, передает American Economic Review, привыкли к такому тотальному контролю — строгая цензура меняет интересы общества.

Авторы исследования привлекли к своему любопытному эксперименту 2 тысячи студентов Пекинского университета. Ученые тщательно следили за поведением молодых людей в сети интернет. Одна часть добровольцев имела неограниченный доступ ко всем интернет-сервисам, а другие же могли пользоваться лишь более привычным им ограниченным интернетом.

Запрещенным в Китае контентом заинтересовалось лишь 5% добровольцев — остальные же проявили к запретным темам и сайтам "удивительное равнодушие".

Опасность цензуры кроется не только в пониженной информированности общества, резюмируют ученые — она еще и серьезно его меняет.

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