Вице-премьер Акимов: правительство сделает все, чтобы "Яндекс" не пострадал

Правительство России сделает все возможное, чтобы защитить "Яндекс" от чрезмерного административного давления. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов, комментируя требование ФСБ к компании передать ключи шифрования данных пользователей.



«Яндекс» отказался предоставить ФСБ ключи шифрования данных / Новости от 04.06.2019 18:41

"Яндекс" очень важен для национальной и даже глобальной экономики. Я думаю, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы бизнес-компании, которые обеспечивают России по ряду очень чувствительных позиций глобальное лидерство, никак не пострадали", - передает его слова агентство "Интерфакс".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что компания "Яндекс" отказалась предоставлять ФСБ ключи для дешифровки данных пользователей сервисов "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск". Из-за отказа предоставить подобные ключи в России по решению суда весной 2018 года был заблокирован Telegram.

Позднее в "Яндексе" пояснили, что исполнение требования возможно без нарушения прав пользователей на приватность.

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