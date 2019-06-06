Правительство России сделает все возможное, чтобы защитить "Яндекс" от чрезмерного административного давления. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов, комментируя требование ФСБ к компании передать ключи шифрования данных пользователей.
"Яндекс" очень важен для национальной и даже глобальной экономики. Я думаю, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы бизнес-компании, которые обеспечивают России по ряду очень чувствительных позиций глобальное лидерство, никак не пострадали", - передает его слова агентство "Интерфакс".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что компания "Яндекс" отказалась предоставлять ФСБ ключи для дешифровки данных пользователей сервисов "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск". Из-за отказа предоставить подобные ключи в России по решению суда весной 2018 года был заблокирован Telegram.
Позднее в "Яндексе" пояснили, что исполнение требования возможно без нарушения прав пользователей на приватность.
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Песков: вопрос о ключах шифрования "Яндекса" не является темой Кремля
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