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Источник Правда.Ру

Песков: Вопрос о ключах шифрования "Яндекса" не является темой Кремля

Политика print

Требование ФСБ к "Яндексу" передать ей ключи шифрования переписки пользователей - это не тема Кремля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он посоветовал обращаться с этим вопросом в Федеральную службу безопасности и кабмин.


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Ранее информагентства сообщили, что ФСБ запросила у сервисов "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" ключи шифрования. Это требование до сих пор не удовлетворено, и их включили в список организаторов распространения информации в рамках законопроектов так называемого "пакета Яровой".

В "Яндексе" считают, что ФСБ основывается на слишком широкой трактовке закона. Член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике Евгений Лифшиц заявил, что "Яндекс" может выборочно передавать данные пользователей.

В  "Яндексе" подчеркнули, что работают исключительно в соответствии с законами страны.

По словам координатора Центра безопасного интернета Урвана Парфентьева, после требований ФСБ к "Яндексу" пользователи могут перейти на другие сервисы. Он назвал это стратегией пассивного сопротивления.

Фото превью: Facebook

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Темы фсб яндекс кремль дмитрий песков
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