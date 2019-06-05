Эксперты из Межгосударственного авиационного комитета подготовили предварительный доклад об итогах расследования катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Об этом информационному агентству ТАСС сообщили источники, близкие с к расследованию.
Так, по словам собеседника агентства новостей, эксперты из МАК якобы уже проанализировали полет "Сухого", техническое состояние самолета, дали оценку действиям экипажа воздушного судна, а также наземных служб — аварийно-спасательных и пожарных бригад.
Согласно предоставленной информации, предварительный доклад об итогах расследования катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево будет включать в себя и оперативные рекомендации по безопасности полетов.
Отметим, что пока на официальном сайте Межгосударственного авиационного комитета никакой информации об итогах расследования катастрофы нет.
Напомним, что Sukhoi Superjet 100, принадлежащий компании "Аэрофлот", 5 мая текущего года вылетел из столичного аэропорта Шереметьево в город Мурманск. Буквально через полчаса полета воздушное судно вернулось обратно в место отправления.
В ходе вынужденной аварийной посадки самолет загорелся. Та трагедия унесла жизни 41 человека.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сотрудники Шереметьева забыли отцепить трос заземления от направляющегося в Ижевск самолета.
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