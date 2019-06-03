"Роскосмос" объявил набор космонавтов для полета на Луну

Директор института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов рассказал о новом наборе космонавтов, который инициировал "Роскосмос" для полетов на Луну. По его словам, космонавтам придется выполнять полеты на перспективной космической технике.



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Также Орлов рассказал об основных требованиях к кандидатам.

"Требования по медицинской части очень высокие. Идеальный кандидат должен быть полностью здоров: физически, психологически и психически. Мы планируем учитывать индивидуальные особенности кандидатов для их лунной миссии", - пояснил Орлов.

Новый отряд будет сформирован из биологов и медиков, а также ученых.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что "Роскосмос" не будет проводить проверку по итогам хищений.

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