Правительство потребовало от "Роскосмоса" более эффективного развития космодромов

Правительство России отметило низкую эффективность реализации федеральной целевой программы "Развитие космодромов" за 2018 год. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте кабинета министров.

В связи с этим главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину поручено до 30 марта доложить о мерах повышения эффективности реализации программы в 2019 году.

Во время обсуждения данного вопроса 21 марта премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что большинство федеральных целевых программ выполняются успешно, вопросы есть только к "Роскосмосу".

Всего на модернизацию старых и сооружение новых космодромов за период с 2017 по 2025 год из федерального бюджета предполагается выделить 340 миллиардов рублей. Как отмечал Дмитрий Медведев при утверждении данной программы правительством, ее цель — "сохранить позиции России в космической сфере, обеспечить гарантированный и независимый доступ страны в космос".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что дочерняя компания "Роскосмоса" нанесла госкорпорации ущерб на 73 миллиона рублей.

Источник фото: roscosmos. ru

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