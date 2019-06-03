The Verge: Apple откажется от iTunes

Корпорация Apple в ближайшее время полностью откажется от своей программы iTunes.



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Об этом сообщает американский веб-сайт о компьютерной технике и гаджетах The Verge.

Apple, пишут авторы материала, удалила все без исключения публикации об iTunes со своих страниц в социальных сетях.

iTunes появилась в 2001 году. На протяжении многих последующих лет программа была необходимым инструментом пользователей мобильной продукции Apple. С ее помощью, например, владельцы MP3-плееров iPod синхронизировали свои устройства с компьютером.

В отрыве от iTunes по началу также было невозможно и использование iPhone, напоминают в The Verge.