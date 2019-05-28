России не стоит участвовать в новой лунной гонке - Рогозин

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пояснил свое мнение относительно противостояния России и США в космосе. По его словам, Российской Федерации не нужно участвовать в новой лунной гонке, прообразом которой является первое лунное противостояние времен холодной войны.



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"Я считаю, что России не выгодно участвовать в новой лунной гонке, которая будет базироваться на принципах холодной войны. Необходимо понимать, что сама по себе лунная гонка - это соревнование даже не России и США, а республиканцев и демократов на капиталийском холме. Для нас Луна - это не показательная миссия, а долгосрочный проект. Лучше мы будем делать медленее, но надежнее", - пояснил Рогозин.

Ранее Дмитрий Рогозин, выступая в МГУ, представил новую российскую лунную программу, по которой российский космонавт совершит путешествие на Луну в 2030 году. В свою очередь, американский лидер Дональд Трамп поставил задачу космическому агентству США отправить американских астронавтов на Луну в 2024 году.