В Японии на службу заступили роботы-пожарные

Пожарное управление Японии отчиталось о создании специального отряда, который состоит только из роботов. Его планируют применять в самым экстренных ситуациях, когда применение живой силы слишком опасно.



Боевые Роботы, которые используются в армиях

Отряд создали из многофункциональных роботов, которые могу выполнять различные задачи. Например, беспилотник будет вести наблюдение и оповещать остальных членов отряда о масштабах возгорания. Специальный робот с манипуляторами и ковшом от бульдозера будет отвечать за разбор завалов.

Новый отряд базируется в городе Итихара, который находится неподалеку от Токио. Именно там наблюдается самая высокая концентрация нефтеперерабатывающих предприятий и хранилищ.