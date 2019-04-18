Мозг свиньи подает признаки жизни спустя несколько часов после смерти

Информация о том, что мозг умирает через несколько минут после того, как перестает получать кислород — миф.



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Об этом заявляют ученые из Йельского университета в Соединенных Штатах Америки.

Так, утверждают исследователи, им удалось оживить мозг свиньи.

Научные изыскания американских ученых транслируется журнал Nature.

Так, сообщают средства массовой информации, ученые поместили мозг умершей свиньи в специальный белковый коктейль. В таком состоянии спустя целых четыре часа после смерти животного мозг оказался способен к ряду физиологических процессов.

Считалось же, напоминают ученые из США, что мозг начинает необратимо разрушаться спустя уже считанные минуты после того, как в него перестает поступать кислород. Судя же по результатам эксперимента, смерть клеток мозга все же не наступает так быстро.

Но, признают исследователи из Йельского университета, ни сознание, ни мыслительная деятельность при помещении мозга умершего существа в специальный белковый коктейль, конечно же, не возвращаются.

Мозг свиньи не стал живым в общепринятом понимании этого слова, указывают американские ученые, а лишь продолжал деятельность клеток.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты составили перечень привычек, что могут продлить, или, наоборот, уменьшить продолжительность жизни человека.

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