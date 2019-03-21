Человек поддерживает в своем доме температуру тех мест, где жили его предки

Человек бессознательно пытается поддерживать в своей квартире или доме среднюю уличную температуру той части Африки, где он эволюционировал.

К такому любопытному выводу пришли ученые из Соединенных Штатов Америки. О результатах исследования специалистов из университета штата Северная Каролина сообщает британское издание The Daily Mail.

Так, заявляют американские ученые, среднестатистический американец пытается поддерживать в своей квартире или доме среднюю уличную температуру таких стран, как Эфиопия, Намибия и Ангола — 25 градусов по Цельсию.

Именно там, объясняют столь ревностное отношение современного человека к температурным показателям его жилища ученые из университета штата Северная Каролина, эволюционировали наши далекие предки.

На подсознательном уровне, передает слова ученых из США The Daily Mail, люди чувствуют себя более комфортно при температуре в 25 градусов по Цельсию — в условиях, в которых их предки существовали еще до изобретения одежды и экспансии в северные широты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что примерно 5 тысяч лет тому назад выходцы из Прикаспия полностью заместили мужчин в Испании. К такому любопытному выводу ученые пришли, восстановив ДНК жителей тамошних земель.

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