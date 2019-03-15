Выходцы из Прикаспия полностью "заместили" мужчин в Испании 5000 лет назад

Палеогенетеки восстановили ДНК древнейших жителей Испании и выяснили, что примерно 5 тысяч лет тому назад выходцы из Прикаспия полностью заместили местных мужчин.

О любопытном открытии ученых сообщает научное издание Science.

Так, пишут в своей работе палеогенетики, 5000 лет назад на территорию Испании проникли выходцы из российских степей Прикаспия. Примечательно, что специалисты не торопятся делать выводы о судьбе древних испанцев. Нельзя быть уверенными, указывают ученые, что их убили или же изгнали.

Существует "каспийская" теория происхождения индоевропейской языковой семьи, которая гласит, что родина этой языковой семьи — прикаспийские степи. Племена кочевников-скотоводов, прибывшие в Европу, говорит гипотеза, создали там так называемую "культуру боевых топоров".

Многие историки считали, что Испания, отделенная в те времена от прочей континентальной Европы ледниками и горными массивами, является прибежищем для многих групп древних людей, вымерших или исчезнувших в других уголках Земли.

Но исследование палеогенетиков, о котором сообщает общественности научное издание Science, опровергает теорию о сильной изоляции древней Испании. Генетические вторжения, доказали с помощью ДНК древнейших жителей тамошних земель исследователи, территории переживали всегда.

Напомним, что под Прикаспием, о котором идет речь в нашумевшем исследовании палеогенетиков, принято понимать регионы, прилегающие к Каспийскому морю. Прикаспий, отметим, включает в себя территории Российской Федерации, Казахстана, Туркмении, Ирана и Азербайджана.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские старообрядцы нашли первоисточник легендарной "Повести временных лет" — труд "Русский летописец".

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