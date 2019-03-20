В NASA обнаружили в космосе сверхбыстрый пульсар

Астрономы из Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнаружили пульсар, движущийся в космосе со скоростью почти в четыре миллиона километров в час. Об этом сообщается на официальном сайте американского космического агентства.

Скорость пульсара позволила бы ему преодолеть расстояние между Землей и Луной всего за шесть минут. Настолько быстрое движение через межзвездный газ создает ударные волны.

Пульсар, получивший обозначение J0002, был обнаружен в 2017 году при помощи космического телескопа гамма-излучения Fermi. Он имеет похожий на дротик хвост, который протирается на 13 световых лет. Благодаря такому хвосту ученые смогли проследить путь пульсара из обломков взрыва сверхновой.

Пульсар удалось зафиксировать на расстоянии 6,5 тысяч световых лет от Земли. Объект вращается со скоростью около 8,7 раз в секунду, производя при каждом обороте мощнейший импульс гамма-излучения.

Пульсарами называют сверхплотные, быстро вращающиеся нейтронные звезды. Появляются они в результате взрывов очень массивных звезд.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые NASA заявили о возможности превращения камней на Луне в воду. Исследователи смоделировали ситуацию, при который Луна подвергалась атаке солнечного ветра. Оказалось, что при таких условиях, поток заряженных частиц обогащает поверхность спутника ингредиентами, которые затем могут обратиться в воду.

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