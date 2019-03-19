В РАН засомневались в возможности строительства станций на Луне

Вице-президент Российской академии наук (РАН) Юрий Балега выразил сомнения в возможности строительства на Луне постоянных станций, прежде всего, по экономическим причинам. Об этом сообщает агентство ТАСС.

"Скептически отношусь к построению станций на Луне, просто чисто из экономических причин. На Луне перепады температур колоссальные, там пыль прилипает из-за статики", - сказал Балега в ходе пресс-конференции по итогам визита делегации ученых из США.

По его мнению, человек еще не скоро окажется на спутнике Земли, однако первые полеты астронавтов на Луну будут организованы примерно через десять лет.

Как ранее писала "Правда.Ру", глава программы Human Reserch NASA Дженнифер Фогерти сообщила о сотрудничестве специалистов космической отрасли Россия и США в целях совместного освоения Луны, несмотря на отсутствие официального соглашения по этому вопросу между странами.

В конце минувшего года Совет РАН принял концепцию лунной программы России. Предполагается, что в 2031 году к спутнику Земли отправится первая пилотируемая миссия. Астронавты пробудут на Луне около восьми месяцев, жить они будут в специальных лунных модулях.

В настоящее время в рамках российско-американского эксперимента по подготовке к освоению Луны, участники международной команды будут тренироваться в условиях, имитирующих полет к земному спутнику и нахождение на его поверхности.

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