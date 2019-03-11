Двух украинцев обвиняют в краже персональных данных пользователей Facebook

Компания Facebook подала в суд на двух украинских разработчиков, которые встраивали стороннее ПО для получения доступа к учетным записям пользователей. Речь идет о Глебе Случевком и Андрее Горбачеве.
Сотрудники компании Facebook установили, что украинские разработчики занимались разработкой тестов, при установке которых в компьютеры пользователей встраивались сторонние расширения, позволяющие получить несанкционированный доступ к учетной записи.
Было установлено, что в 2017 и 2018 году украинцы использовали для сбора данных четыре приложения. Примерный объем обманутых пользователей составляет около 63 тысячи человек. Facebook располагает информацией, что подозреваемые занимались подобными махинациями и в других социальных сетях.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что компании Facebook грозит рекордный штраф за всю историю существования компании из-за утечек пользовательских данных.
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