Цензоры Facebook рассказали как снимают стресс

Модераторы Facebook, которые занимаются фильтрацией контента, рассказали о борьбе со стрессом, возникающим в процессе работы. Модераторы утверждают, что им приходится заниматься сексом прямо в офисе и курить марихуану, чтобы поддерживать себя в работоспособном состоянии.

Издание The Verge опубликовало рассказы 12 сотрудников компании Cognizant, которая оказывает подрядные услуги Facebook по фильтрации контента. Модераторы утверждают, что большая часть контента социальной сети содержит сцены убийств, жестокости и насилия.

Одна из новых сотрудник Cognizant рассказала о психологических проблемах, которые начались после трудоустройства. Девушка по имени Хлоя начала испытывать панические атаки после просмотренного видеоролика, на котором умирает человек. В течение трех последующих недель Хлоя пыталась перебороть себя, чтобы не увольняться с работы. За это время она просмотрела сотни порнороликов, которые публикуют пользователи в социальной сети.

Модераторы признаются, что со временем все из них испытывают посттравматическое расстройство, которое обычно наблюдается у выживших в ДТП, либо у бывших заложников. Чтобы побороть посттравматический синдром, модераторы занимаются сексом прямо в офисе, рассказывают анекдоты про суицид и курят марихуану.

Издание отмечает, что наполненный стрессом труд модератора оплачивается довольно низко. Средний годовой доход модератора составляет 28 тысяч долларов. При этом, модератора могут уволить за незначительный проступок, поэтому сотрудники пребывают в постоянном стрессе от страха лишиться рабочего места.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что компании Facebook грозит крупнейший в ее истории штраф за утечку персональных данных пользователей.

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