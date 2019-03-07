На дне севастопольской бухты нашли мастерскую Средних веков

Подводные археологи обнаружили в Карантинной бухте Севастополя остатки средневековой мастерской по производству гончарных изделий. Осколки и фрагменты амфор, найденные специалистами, относятся к VIII — IX векам нашей эры.
Артефакты позволят ученым уточнить сведения о торговых отношениях древнего Херсонеса. На их полноценное изучение потребуется несколько лет.
Заведующий отделом подводной археологии музея-заповедника "Херсонес Таврический" Андрей Букатов рассказал телеканалу "Звезда", что мастерская выпускала амфоры, предназначенные для экспорта вина. В тот исторический период винодельческие усадьбы покрывали всю территорию современного Севастополя.
Печь для обжига керамики ученым найти пока не удалось.
Напомним, что президент России Владимир Путин объявил музей-заповедник "Херсонес Таврический" "русской Меккой". Как сообщала "Правда.Ру", президент считает руины древнего города местом, где "началось укрепление централизованного российского государства".
Источник фото: Страничка музея-заповедника "Херсонес Таврический" "ВКонтакте"
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