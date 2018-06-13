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Источник Правда.Ру

Весь Северный флот вышел в море по боевой тревоге

Наука и техника

 

Весь Северный флот вышел в море по боевой тревоге. 388074.jpeg
Фото: mil.ru

Военные корабли Северного флота во время похода испытают новое оружие и проведут несколько десятков практических стрельб. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации.

Среди вышедших в открытое море кораблей — эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков", ракетный крейсер "Маршал Устинов", большие десантные корабли "Кондопога", "Георгий Победоносец", "Александр Отраковский".

Моряки будут отрабатывать разного рода оборонительные действия. В частности, отразят массированный удар с воздуха, отработают обеспечение противолодочной обороны, нанесут поражение корабельным группировкам и морским десантным отрядам условного противника, а также "прикроют" от атак противника собственные подлодки.

В Министерстве обороны РФ прокомментировали, что всего в этом походе будет задействовано 36 кораблей и подлодок, а также два десятка летательных аппаратов.

В рамках похода, который продлится до конца следующей недели, корабли и подлодки Северного флота выполнят 19 практических стрельб и испытают новые образцы оружия. Отмечается, что на все это время полигоны в Баренцевом море будут закрыты для гражданских судов и авиации.

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Темы Россия учения Северный флот
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