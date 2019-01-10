Ученые нашли "гены измены и верности"

Ученые Техасского университета в Остине нашли причину моногамного и полигамного поведения в природе. Ответ кроется в генетической системе.
Специалисты провели ряд исследований с 10 самцами птиц, лягушек и рыб. При этом в группе каждого вида было 5 полигамных и 5 моногамных самцов. Ученых волновал вопрос, как повлияла эволюция на то, что одни самцы предпочитают находиться лишь с одной самкой, в том время, как другие предпочитают свободные отношения. Для изучения специалисты выделили временной промежуток в 450 миллионов лет, к периоду, когда каждый вид имел совместного предка с остальными.
Эксперты сравнили определенную экспрессию генов в мозге выбранных животных. Затем они решили найти закономерности в активности генов разных видов, которые помогли определить 24 гена, связанных с моногамными системами спаривания.
Определенные гены, работают у ряда самцов лучше, что позволяет мозгу лучше адаптироваться и с помощью памяти находить и чувствовать своего партнера. Возможно, присутствие узнаваемого партнера делает его "полезным" для выживания и совместного потомства.
Однако, учёные утверждают, что сравнивать моногамию и полигамию человека и животного еще рано. Необходимо больше исследований.
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