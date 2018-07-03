В любой момент: ученые предупредили об угрозе превращения Земли в снежный шар

Ученые заявляют о том, что буквально в любой момент наша планета может превратиться в здоровенный снежный шар. А виной тому — Антарктида. Самый южный континент планеты Земля ежегодно поднимается на 41 миллиметр.
Как утверждают исследователи, скорость таяния льдов на Антарктиде в обозримом будущем не остановит своего темпа. Более того, эксперты говорят о том, что за последние пять лет лед начал исчезать в три раза быстрее. До 2012 года Антарктида лишалась в год примерно 76 млрд тонн. За последующие пять лет же ежегодный показатель возрос до 219 млрд тонн в год. Ученые отмечают, что в связи с такими темпами таяния льда общемировой уровень моря на планете ежегодно увеличивается примерно на три миллиметра.
Этим фактом оказались очень возбуждены ученые из Университета штата Огайо. По словам исследователей, поднимается не только Антарктида — Гренландия, Исландия, Аляска тоже поднимаются. Мантия под Антарктидой стала очень горячей и в то же время жидкой.
То, что происходит с мантией под Антарктидой, с одной стороны говорит о глобальном похолодании и поднимают литосферу над плюмом.
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