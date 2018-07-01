СМИ: страны пытаются обогнать друг друга в разработке гиперзвукового оружия

Новые гиперзвуковые средства наземного базирования активно разрабатываются конструкторами разных стран. Это происходит из-за возрастающей угрозы усовершенствованных систем ПРО, отмечает Jane's.



Россия впервые испытала гиперзвуковй летательный аппарат

Издание заостряет внимание на американской программе "Альтернативная система для полетов со входом в атмосферу". Два года назад военное ведомство запросило на ее испытания почти 90 миллионов, на следующий год — 174, а в этом — более 197 миллионов.

Несмотря на то, что главная цель ведомства — создать гиперзвуковое оружие воздушного базирования, год назад агентство DARPA запустило программу разработки гиперзвуковой системы наземного базирования.

Пентагон желает, чтобы у страны было разное гиперзвуковое оружие. Планируется, что все проекты в данной сфере систематизируют.

У Москвы также есть аналогичная программа. Одна из последних разработок — гиперзвуковой стратегический комплекс "Авангард". Аналитики издания считают, что это проект 4202, или гиперзвуковой планирующий аппарат Ю-71. Его боевой блок может подниматься в плотные слои атмосферы, развивая гиперзвуковую скорость и е страшась никакой ПРО.

Не отстают от "товарищей" Китай и Индия. Первая страна занимается программой DF-ZF. В 2017 году аппарат развил скорость 11265 км/час. Предположительно производство ГПА начнется через два года. По мнению авторов материала, этого не произойдет, так как для доработки необходимо десятилетие.

В Индии успешна программа Shourya, предусматривающая разработку ГПА наземного базирования. Работы начались еще в 1990-е годы. При последних испытаниях полет был на высоте 40 км и при скорости 7,5 МАХ.

Стоит отметить, что государства сфокусировались на гиперзвуковом оружии в конце 2000. Начиная с этого момента, страны не перестают конкурировать.

Как ранее писала "Правда.Ру", Москва опережает Вашингтон в области исследований поведения объектов при гиперзвуковых скоростях. Эта деятельность нужна для создания современных крылатых ракет. Минобороны рассчитывает до 2025 года обеспечить армию последними новинками в этой сфере.

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