Ароматная намазка на бутерброд из козьего сыра и смеси трав

Cпред из козьего сыра: вкусная намазка на хлеб

0:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте спред из козьего сыра по этому рецепту — это очень вкусная и простая намазка на бутерброд, которую можно приготовить за считанные минуты, используя всего несколько ингредиентов: козий сыр, травы и приправы. Вы можете использовать этот спред как соус к чипсам и закускам, а также добавлять в заправку для салата.

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Ингредиенты

250 г козьего сыра

1/2 стакана смеси трав

Чёрный перец по желанию

Соль по необходимости

Приготовление

Смешайте в блендере сыр, зелень, перец и соль, чтобы получилось сливочное и гладкое пюре. Подавайте эту пасту охлаждённой с крекерами или хлебом. В качестве закуски можно использовать сезонные овощи.