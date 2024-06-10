Ароматная намазка на бутерброд из козьего сыра и смеси трав

Приготовьте спред из козьего сыра по этому рецепту — это очень вкусная и простая намазка на бутерброд, которую можно приготовить за считанные минуты, используя всего несколько ингредиентов: козий сыр, травы и приправы. Вы можете использовать этот спред как соус к чипсам и закускам, а также добавлять в заправку для салата.
Смешайте в блендере сыр, зелень, перец и соль, чтобы получилось сливочное и гладкое пюре. Подавайте эту пасту охлаждённой с крекерами или хлебом. В качестве закуски можно использовать сезонные овощи.
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