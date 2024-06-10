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Ароматная намазка на бутерброд из козьего сыра и смеси трав

Cпред из козьего сыра: вкусная намазка на хлеб

0:48
Еда

Приготовьте спред из козьего сыра по этому рецепту — это очень вкусная и простая намазка на бутерброд, которую можно приготовить за считанные минуты, используя всего несколько ингредиентов: козий сыр, травы и приправы. Вы можете использовать этот спред как соус к чипсам и закускам, а также добавлять в заправку для салата.

Cпред из козьего сыра: вкусная намазка на хлеб
Фото: flickr.com by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 250 г козьего сыра
  • 1/2 стакана смеси трав
  • Чёрный перец по желанию
  • Соль по необходимости

Приготовление

Смешайте в блендере сыр, зелень, перец и соль, чтобы получилось сливочное и гладкое пюре. Подавайте эту пасту охлаждённой с крекерами или хлебом. В качестве закуски можно использовать сезонные овощи.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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