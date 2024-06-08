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Диетолог объяснила, почему нужно пить кофе без сахара, подсластителей и добавок

Receitas.globo.com: кофе полезнее всего пить в чистом виде, без сахара

1:45
Еда

Рекомендуется пить чистый кофе без добавления сахара и подсластителей, так как это приносит больше пользы для здоровья. Добавление сахара и подсластителей в кофе может быть вредным. Об этом изданию Receitas. globo.com рассказала клинический и функциональный диетолог Гизела Савиоли.

Receitas.globo.com: кофе полезнее всего пить в чистом виде, без сахара
Фото: commons.wikimedia.org by Silverije is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В то время как некоторые могут предпочитать сладкий вкус, эксперты рекомендуют заменить сахар на пряности, такие как молотая корица, для придания аромата и нежного сладкого оттенка.

Кофе содержит кофеин, который является стимулятором и оказывает стимулирующее действие на организм. Однако в умеренных количествах кофе не повреждает сердце, а на самом деле может даже защитить сердечно-сосудистую систему.

Кофе богат антиоксидантами, такими как хлорогеновая кислота и полифенолы, которые помогают бороться со свободными радикалами в организме и снижать риск хронических заболеваний. Кроме того, кофе может улучшить физическую выносливость и настроение благодаря своему стимулирующему действию и способности увеличивать выработку нейротрансмиттеров, таких как дофамин и серотонин.

Необходимо помнить, что кофе следует потреблять в умеренных количествах, так как избыток кофеина может вызвать нежелательные побочные эффекты, такие как нервозность, бессонница и учащенное сердцебиение.

Каждый человек может реагировать на кофеин индивидуально, поэтому важно следить за своими реакциями и ограничивать потребление до разумных пределов. Рекомендуется выпить последнюю чашку кофе не позднее 17:00, чтобы избежать возможных проблем с сном.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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