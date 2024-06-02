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Потрясающий салат из огурцов, помидоров и тофу с острой арахисовой заправкой: взрыв вкусов

Простой салат из огурцов и тофу: весь секрет в заправке

1:15
Еда

Большинство людей считают тофу безвкусным продуктом, однако они не знают один секрет: тофу прекрасно сочетается с любым другим овощем. Именно поэтому салат с тофу и огурцами вам покажется восхитительным. 

Простой салат из огурцов и тофу: весь секрет в заправке
Фото: commons.wikimedia.org by Benreis is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 250 г тофу
  • 2 веточки кинзы
  • Зелёный лук
  • 2 огурца
  • 1/4 стакана жареного арахиса
  • 2 помидора

Для заправки

  • 2 столовые ложки арахисового масла
  • 1 чайная ложка рисового уксуса
  • 1/2 чайной ложки имбиря
  • 1/2 чайной ложки чеснока
  • 1 чайная ложка соевого соуса
  • 1 чайная ложка кунжутного масла
  • 1/2 чайной ложки сахара
  • 1/4 чайной ложки перца горошком

Приготовление

Аккуратно нарежьте тофу. Нарежьте огурец одинаковыми кусочками. Нарежьте помидоры и кинзу. Смешайте все ингредиенты для салата в миске. Приготовьте острую арахисовую заправку: смешайте в миске арахисовое масло, соевый соус, рисовый уксус, кунжутное масло, мелко нарезанный имбирь, сахар, мелко нарезанный чеснок и молотый перец. Полейте заправкой салат.

Салат огуречный с жареным сыром тофу
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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