Потрясающий салат из огурцов, помидоров и тофу с острой арахисовой заправкой: взрыв вкусов

Большинство людей считают тофу безвкусным продуктом, однако они не знают один секрет: тофу прекрасно сочетается с любым другим овощем. Именно поэтому салат с тофу и огурцами вам покажется восхитительным.
Аккуратно нарежьте тофу. Нарежьте огурец одинаковыми кусочками. Нарежьте помидоры и кинзу. Смешайте все ингредиенты для салата в миске. Приготовьте острую арахисовую заправку: смешайте в миске арахисовое масло, соевый соус, рисовый уксус, кунжутное масло, мелко нарезанный имбирь, сахар, мелко нарезанный чеснок и молотый перец. Полейте заправкой салат.
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