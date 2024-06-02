Потрясающий салат из огурцов, помидоров и тофу с острой арахисовой заправкой: взрыв вкусов

Простой салат из огурцов и тофу: весь секрет в заправке

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Большинство людей считают тофу безвкусным продуктом, однако они не знают один секрет: тофу прекрасно сочетается с любым другим овощем. Именно поэтому салат с тофу и огурцами вам покажется восхитительным.

Фото: commons.wikimedia.org by Benreis is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

250 г тофу

2 веточки кинзы

Зелёный лук

2 огурца

1/4 стакана жареного арахиса

2 помидора

Для заправки

2 столовые ложки арахисового масла

1 чайная ложка рисового уксуса

1/2 чайной ложки имбиря

1/2 чайной ложки чеснока

1 чайная ложка соевого соуса

1 чайная ложка кунжутного масла

1/2 чайной ложки сахара

1/4 чайной ложки перца горошком

Приготовление

Аккуратно нарежьте тофу. Нарежьте огурец одинаковыми кусочками. Нарежьте помидоры и кинзу. Смешайте все ингредиенты для салата в миске. Приготовьте острую арахисовую заправку: смешайте в миске арахисовое масло, соевый соус, рисовый уксус, кунжутное масло, мелко нарезанный имбирь, сахар, мелко нарезанный чеснок и молотый перец. Полейте заправкой салат.