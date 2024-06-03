Учёные из США назвали оптимальное время для употребления кофе

New York Post: учёные из США рассказали, стоит ли пить кофе сразу после пробуждения

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Группа американских исследователей рассказала о том, какое время является наилучшим для употребления кофе.

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Согласно их выводам, реакция каждого человека на кофеин индивидуальна. Кофеин может затруднить засыпание и сон, так как конкурирует с аденозином, естественным химическим веществом, которое вызывает сонливость, сообщает New York Post.

Майкл Гранднер, директор программы исследований сна и здоровья в Университете Аризоны, отмечает, что кофеин начинает действовать через 20-30 минут после его употребления.

Генетика также играет роль в том, как долго у вас сохраняется бодрость после приёма кофеина. У некоторых людей одной чашки кофе достаточно для поддержания энергии в течение дня, в то время как другим требуется больше приёмов кофе в течение дня.

Согласно рекомендациям, Майкл Гранднера, стоит подождать от 30 до 60 минут после пробуждения, чтобы выпить первую чашку кофе утром. Идея заключается в том, что уровень аденозина самый низкий утром, и поэтому употребление кофейных напитков с утра может иметь не такой заметный эффект.

Эксперт по сну, доктор Дебора Ли также рекомендует пить кофе не раньше, чем через 45 минут после пробуждения. Она объясняет, что гормон стресса кортизол следует определённому ритму сна каждого человека, и его повышенный уровень может оказывать влияние на иммунную систему.

Поэтому употребление кофейных напитков сразу после пробуждения может быть более вредным, чем полезным, и даже может привести к временной нечувствительности к кофеину на длительный период времени.