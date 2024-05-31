Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певца Эдуарда Шарлота задержали вновь после выхода из СИЗО
Самая дешевая комната Москвы стоит 2 миллиона рублей
Спасаем огород от вредителей: средство поможет всем
Многодетной матери из Улан-Удэ назначили пособие после вмешательства прокуратуры
ФК "Локомотив" начал переговоры по бомбардиру из Хорватии Мьересу
Правила стрижки для вьющихся волос
Готовим домашний творог из молока
Акционеры Tesla проголосуют по выплатам Маска и переносу юридического адреса
Тайна "Слоя D": древний океан магмы раскрывает свои секреты
Как кофе может принести вред здоровью: важно знать

Кофе может вызывать сонливость и высвобождать гормоны стресса

1:51
Здоровье

Кофе — это известный напиток, который ежедневно помогает миллионам людей бороться с сонливостью. Но он также может принести вред организму.

Кофе может вызывать сонливость и высвобождать гормоны стресса
Фото: commons.wikimedia.org by Shuklaashutoshin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Чувство усталости

Кофеин блокирует аденозиновые рецепторы в головном мозге.
Аденозин является нейромедиатором, который способствует сну и расслаблению.

Когда действие кофеина проходит, может произойти обратное повышение уровня аденозина, что заставит человека чувствовать себя более усталым.

Нарушение цикла сна и бодрствования

Кофеин может нарушить естественный цикл сна и бодрствования. Если его употреблять незадолго до сна, он может нарушить циркадный ритм, сбивая организм с толку и вызывая сонливость вместо бдительности.

Индивидуальная чувствительность

Люди различаются по своей чувствительности к кофеину. Некоторые люди могут испытывать энергетический "сбой" или усталость по мере того, как действие стимуляторов ослабевает, что приводит к желанию спать.

Обезвоживание

Кофе обладает мочегонным действием, а это значит, что он может увеличить выработку мочи и способствовать обезвоживанию. Обезвоживание может вызвать чувство усталости и сонливости.

Колебания уровня сахара в крови

Употребление кофе, особенно в сочетании с сахарными добавками, может привести к колебаниям уровня сахара в крови.

Резкое падение уровня сахара в крови может привести к чувству усталости.

Гормоны стресса

Кофеин вызывает высвобождение гормонов стресса, таких как кортизол. Хотя это может обеспечить временный прилив энергии, последующее снижение уровня кортизола может заставить некоторых людей чувствовать себя более расслабленными или даже сонными.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Российские самолёты пересекли воздушное пространство Финляндии впервые с 2022 года

Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.

Финляндия впустила в своё воздушное пространство российские самолёты
Лучшие подкормки для чеснока и лука
Чем подкормить лук и чеснок в начале лета
Комик Азамат Мусагалиев объяснил, почему не общается с Денисом Дороховым
Революционный метод ухода за тусклыми прядями: обратное мытьё волос.
Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев НАТО и Киев готовят "второй фронт" к сентябрю, но всё рухнет гораздо раньше Дмитрий Плотников Россия готовит десант в Одессу, предупреждают западные разведки Любовь Степушова
Какими минеральными удобрениями стоит подкармливать помидоры во время цветения
Роза Сябитова оценила ценность Марии Погребняк на рынке невест: "Кому она нужна с тремя детьми?"
Красота с рисовой водой: три простых рецепта для ухода за внешностью
Красота с рисовой водой: три простых рецепта для ухода за внешностью
Последние материалы
Тайна "Слоя D": древний океан магмы раскрывает свои секреты
72-летний турист из Ирландии утонул в море на испанском курорте
Квартиру продали двум покупателям одновременно
Стас Михайлов прокомментировал резкие слова Аллы Пугачёвой
Какие 5 поступков хозяина могут обидеть собаку
Красный лук защищает от диабета и замедляет процессы старения
Страховка для домашних животных: советы специалистов по выбору надёжного полиса
Фигуристка Худайбердиева рассказала об отношении к русским в Европе
Вы будете удивлены, когда так легко исчезнут сорняки
Уход за кожей после беременности: что нужно знать?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников