Как кофе может принести вред здоровью: важно знать

Кофе может вызывать сонливость и высвобождать гормоны стресса

1:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кофе — это известный напиток, который ежедневно помогает миллионам людей бороться с сонливостью. Но он также может принести вред организму.

Фото: commons.wikimedia.org by Shuklaashutoshin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Чувство усталости

Кофеин блокирует аденозиновые рецепторы в головном мозге.

Аденозин является нейромедиатором, который способствует сну и расслаблению.

Когда действие кофеина проходит, может произойти обратное повышение уровня аденозина, что заставит человека чувствовать себя более усталым.

Нарушение цикла сна и бодрствования

Кофеин может нарушить естественный цикл сна и бодрствования. Если его употреблять незадолго до сна, он может нарушить циркадный ритм, сбивая организм с толку и вызывая сонливость вместо бдительности.

Индивидуальная чувствительность

Люди различаются по своей чувствительности к кофеину. Некоторые люди могут испытывать энергетический "сбой" или усталость по мере того, как действие стимуляторов ослабевает, что приводит к желанию спать.

Обезвоживание

Кофе обладает мочегонным действием, а это значит, что он может увеличить выработку мочи и способствовать обезвоживанию. Обезвоживание может вызвать чувство усталости и сонливости.

Колебания уровня сахара в крови

Употребление кофе, особенно в сочетании с сахарными добавками, может привести к колебаниям уровня сахара в крови.

Резкое падение уровня сахара в крови может привести к чувству усталости.

Гормоны стресса

Кофеин вызывает высвобождение гормонов стресса, таких как кортизол. Хотя это может обеспечить временный прилив энергии, последующее снижение уровня кортизола может заставить некоторых людей чувствовать себя более расслабленными или даже сонными.