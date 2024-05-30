Простые и быстрые кексы: просто смешайте пять ингредиентов и поставьте в духовку

Простые кексы на кефире: с приготовлением справится каждый

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт предлагает лёгкий способ приготовить простые и вкусные кексы на кефире. При выпечке в духовке по данному рецепту кексы получаются нежными, пышными и идеально подходят для чаепития или завтрака.

Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

130 г муки,

120 г сахара,

Щепотка соли,

1 чайная ложка разрыхлителя,

2 яйца,

160 мл кефира,

60 мл растительного масла,

Щепотка соды.

Инструкции:

В большой миске соедините муку, сахар, соль и разрыхлитель. Хорошо перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно смешались. В отдельной миске взбейте яйца венчиком. Добавьте кефир и растительное масло. Взбейте до получения однородной смеси. Постепенно введите сухую смесь во влажную. Тщательно перемешайте, чтобы не осталось комков. Добавьте щепотку соды и еще раз перемешайте. Распределите тесто равномерно по силиконовым или бумажным формочкам для кексов, заполняя их примерно наполовину. Разогрейте духовку до 180 °C. Поставьте формочки с тестом в духовку и выпекайте примерно 20 минут, или пока кексы не станут золотистыми и при воткнутой в них деревянной шпажке она выходит сухой.

Остудите кексы на решетке перед тем, как их вынимать из формочек. Готовые кексы на кефире можно подавать как дополнение к чаю, кофе или просто наслаждаться ими в качестве легкой закуски. Приятного аппетита!