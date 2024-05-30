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Простые и быстрые кексы: просто смешайте пять ингредиентов и поставьте в духовку

Простые кексы на кефире: с приготовлением справится каждый

1:38
Еда

Этот рецепт предлагает лёгкий способ приготовить простые и вкусные кексы на кефире. При выпечке в духовке по данному рецепту кексы получаются нежными, пышными и идеально подходят для чаепития или завтрака.

Простые кексы на кефире: с приготовлением справится каждый
Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

  • 130 г муки,
  • 120 г сахара,
  • Щепотка соли,
  • 1 чайная ложка разрыхлителя,
  • 2 яйца,
  • 160 мл кефира,
  • 60 мл растительного масла,
  • Щепотка соды.

Инструкции:

  1. В большой миске соедините муку, сахар, соль и разрыхлитель. Хорошо перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно смешались.
  2. В отдельной миске взбейте яйца венчиком. Добавьте кефир и растительное масло. Взбейте до получения однородной смеси.
  3. Постепенно введите сухую смесь во влажную. Тщательно перемешайте, чтобы не осталось комков. Добавьте щепотку соды и еще раз перемешайте.
  4. Распределите тесто равномерно по силиконовым или бумажным формочкам для кексов, заполняя их примерно наполовину.
  5. Разогрейте духовку до 180 °C. Поставьте формочки с тестом в духовку и выпекайте примерно 20 минут, или пока кексы не станут золотистыми и при воткнутой в них деревянной шпажке она выходит сухой.

Остудите кексы на решетке перед тем, как их вынимать из формочек. Готовые кексы на кефире можно подавать как дополнение к чаю, кофе или просто наслаждаться ими в качестве легкой закуски. Приятного аппетита!

Самые Вкусные и Быстрые Кексы на кефире!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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