Диетические кексы: чтобы их приготовить, уберите из их состава муку и замените её овсянкой

Даже если вы придерживаетесь диеты, это не значит, что вы не можете наслаждаться вкусными угощениями. Данное рецепт диетических кексов предлагает здоровую альтернативу обычным выпечкам. Вместо обычной муки в этом рецепте используются овсяные хлопья, а обычный творог заменяется обезжиренным.
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Для приготовления шести кексов по этому рецепту вам потребуется:
1 пачка (200 г) обезжиренного творога;
3 столовые ложки овсяных хлопьев;
1 яйцо;
120 г сахарозаменителя (в зависимости от предпочтений);
1 чайная ложка разрыхлителя теста.
Приготовление
Перед тем, как приступить к приготовлению теста, предварительно разогрейте духовку до 180 градусов.
Замочите овсяные хлопья в воде, а затем в течение этого времени смешайте творог с яйцом.
Добавьте разрыхлитель, овсянку и сахарозаменитель, тщательно все перемешайте.
Разложите получившееся тесто в формы для кексов и выпекайте в течение 15-20 минут.
При желании вы можете украсить кексы свежими ягодами или орехами.
Эти диетические кексы будут превосходным дополнением к вашему рациону и позволят вам наслаждаться вкусным десертом, не нарушая свою диету. Приятного аппетита!
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