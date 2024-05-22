Диетические кексы: чтобы их приготовить, уберите из их состава муку и замените её овсянкой

Как приготовить диетические кексы: замените два обычных ингредиента на два секретных

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Даже если вы придерживаетесь диеты, это не значит, что вы не можете наслаждаться вкусными угощениями. Данное рецепт диетических кексов предлагает здоровую альтернативу обычным выпечкам. Вместо обычной муки в этом рецепте используются овсяные хлопья, а обычный творог заменяется обезжиренным.

Фото: flickr.com by Korona Lacasse is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Для приготовления шести кексов по этому рецепту вам потребуется:

1 пачка (200 г) обезжиренного творога;

3 столовые ложки овсяных хлопьев;

1 яйцо;

120 г сахарозаменителя (в зависимости от предпочтений);

1 чайная ложка разрыхлителя теста.

Приготовление

Перед тем, как приступить к приготовлению теста, предварительно разогрейте духовку до 180 градусов. Замочите овсяные хлопья в воде, а затем в течение этого времени смешайте творог с яйцом. Добавьте разрыхлитель, овсянку и сахарозаменитель, тщательно все перемешайте. Разложите получившееся тесто в формы для кексов и выпекайте в течение 15-20 минут. При желании вы можете украсить кексы свежими ягодами или орехами.

Эти диетические кексы будут превосходным дополнением к вашему рациону и позволят вам наслаждаться вкусным десертом, не нарушая свою диету. Приятного аппетита!