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Диетические кексы: чтобы их приготовить, уберите из их состава муку и замените её овсянкой

Как приготовить диетические кексы: замените два обычных ингредиента на два секретных

1:24
Еда

Даже если вы придерживаетесь диеты, это не значит, что вы не можете наслаждаться вкусными угощениями. Данное рецепт диетических кексов предлагает здоровую альтернативу обычным выпечкам. Вместо обычной муки в этом рецепте используются овсяные хлопья, а обычный творог заменяется обезжиренным.

Как приготовить диетические кексы: замените два обычных ингредиента на два секретных
Фото: flickr.com by Korona Lacasse is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Для приготовления шести кексов по этому рецепту вам потребуется:

  • 1 пачка (200 г) обезжиренного творога;
  • 3 столовые ложки овсяных хлопьев;
  • 1 яйцо;
  • 120 г сахарозаменителя (в зависимости от предпочтений);
  • 1 чайная ложка разрыхлителя теста.

Приготовление

  1. Перед тем, как приступить к приготовлению теста, предварительно разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. Замочите овсяные хлопья в воде, а затем в течение этого времени смешайте творог с яйцом.
  3. Добавьте разрыхлитель, овсянку и сахарозаменитель, тщательно все перемешайте.
  4. Разложите получившееся тесто в формы для кексов и выпекайте в течение 15-20 минут.
  5. При желании вы можете украсить кексы свежими ягодами или орехами.

Эти диетические кексы будут превосходным дополнением к вашему рациону и позволят вам наслаждаться вкусным десертом, не нарушая свою диету. Приятного аппетита!

Кексы.Овсяные кексы для диабетиков. ПП кексы без пшеничной муки.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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