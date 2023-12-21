Тем, кто следит за фигурой, обязательно понравятся аппетитные творожные кексы с сыром и курицей. Они хороши тем, что в них совсем нет муки и жира, зато есть самые диетические продукты — творог, сыр, помидоры, зелень и курочка. Рецепт предложен Telegram-каналом "Простые рецепты. Новогодние салаты".
Что потребуется для кексов (из этих продуктов получится примерно 7 штук):
Приготовление
1. Творог размять, добавить к нему яйца, нарезанные зелень и помидоры, перемешать.
2. Нарезать курицу кубиками, добавить к творогу.
3. Натереть на крупной тёрке сыр, также подмешать его к творогу.
4. Выложить полученную творожную массу в силиконовые формочки, либо в одну форму для запекания.
5. Поставить в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут.
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