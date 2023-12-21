Понравятся даже тем, кто на диете: творожные кексы с курицей и сыром без муки

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Тем, кто следит за фигурой, обязательно понравятся аппетитные творожные кексы с сыром и курицей. Они хороши тем, что в них совсем нет муки и жира, зато есть самые диетические продукты — творог, сыр, помидоры, зелень и курочка. Рецепт предложен Telegram-каналом "Простые рецепты. Новогодние салаты".

Фото: Telegram-канал "Простые рецепты. Новогодние салаты"

Что потребуется для кексов (из этих продуктов получится примерно 7 штук):

1 пачка творога (200 грамм);

40 граммов твёрдого сыра;

примерно 70 грамм готовой курицы (отварной, запечённой, копчёной — любой);

2 яйца;

2 помидорки черри;

свежая зелень.

Приготовление

1. Творог размять, добавить к нему яйца, нарезанные зелень и помидоры, перемешать.

2. Нарезать курицу кубиками, добавить к творогу.

3. Натереть на крупной тёрке сыр, также подмешать его к творогу.

4. Выложить полученную творожную массу в силиконовые формочки, либо в одну форму для запекания.

5. Поставить в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут.