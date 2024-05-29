Предлагаем необычный рецепт фрикаделек: фарш делается из шампиньонов и чечевицы. Пальчики оближешь!

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Аппетитные фрикадельки из грибов и чечевицы

1:16
Еда

Устали от мясных фрикаделек? Попробуйте приготовить веганский вариант — из шампиньонов и чечевицы.

Аппетитные фрикадельки из грибов и чечевицы
Фото: flickr.com by Willis Lam is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 2 зубчика чеснока
  • 1/2 большой луковицы, нарезанной кубиками
  • 1 чашка шампиньонов
  • 1 чашка варёной чечевицы
  • 1 стакан панировочных сухарей
  • 1/3 стакана миндального молока
  • 2 столовые ложки семян чиа
  • 1 чайная ложка кокосового масла
  • 1 чайная ложка бальзамического уксуса
  • 1/4 чайной ложки душистого перца (альтернатива: мускатный орех, корица и гвоздика)

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов. На кокосовом масле обжарьте лук и чеснок в течение 5 минут.
  2. Добавьте панировочные сухари, душистый перец, бальзамический уксус, семена чиа и миндальное молоко. Посолите и поперчите. 
  3. С помощью кухонного комбайна измельчите чечевицу и грибы. Туда же добавьте смесь обжаренного лука и чеснока. Перемешайте. Из смеси должно получиться 18 фрикаделек. Выложите фрикадельки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте 15-20 минут.
Могу есть мясные тефтели с грибами в сливочном соусе хоть каждый день!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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