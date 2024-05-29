Предлагаем необычный рецепт фрикаделек: фарш делается из шампиньонов и чечевицы. Пальчики оближешь!

Разогрейте духовку до 200 градусов. На кокосовом масле обжарьте лук и чеснок в течение 5 минут.
Добавьте панировочные сухари, душистый перец, бальзамический уксус, семена чиа и миндальное молоко. Посолите и поперчите.
С помощью кухонного комбайна измельчите чечевицу и грибы. Туда же добавьте смесь обжаренного лука и чеснока. Перемешайте. Из смеси должно получиться 18 фрикаделек. Выложите фрикадельки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте 15-20 минут.
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Могу есть мясные тефтели с грибами в сливочном соусе хоть каждый день!