Хотите быстрее сбросить лишние килограммы? Узнайте, что творит зелёный чай с вашим организмом!

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Уникальные свойства зелёного чая для организма

1:47
Еда

Кофе — пожалуй, самый популярный напиток, который пьют по утрам, чтобы получить заряд бодрости. Однако в последнее время поклонники ЗОЖ выбирают более полезную альтернативу — зелёный чай, в котором тоже очень много кофеина. В чём же польза этого чая?

Уникальные свойства зелёного чая для организма
Фото: commons.wikimedia.org by Takkk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Зелёный чай, появившийся ещё в Древнем Китае, считается одним из самых полезных напитков. Во-первых, в нём много антиоксидантов, таких как катехины и другие флавоноиды. Он также содержит минералы, такие как

  • кальций,
  • фосфор,
  • калий,
  • натрий
  • и цинк.

Мощные противовирусные, противогрибковые и антибактериальные свойства зелёного чая помогают поддерживать иммунную систему и лучше защищаться от болезней. Катехины в зелёном чае также помогают выводить токсины. Если вы чувствуете вялость из-за недосыпа или похмелья, пейте зелёный чай. Катехины помогают стимулировать ферменты для детоксикации.

Зелёный чай поддерживает ваше сердце в хорошей форме, снижая уровень "плохого" холестерина и давление, тем самым минимизируя риск инсульта и инфаркта.

Катехины в чае помогают уничтожить свободные радикалы, которые повреждают ДНК, ускоряя естественный процесс старения. Аминокислота L-теанин в зелёном чае оказывает успокаивающее действие, несмотря на присутствие кофеина.

L-теанин может улучшить когнитивные способности, а также поднять настроение.

Ну и самое главное — зелёный чай ускоряет обмен веществ, стимулирует сжигание жира и контролирует аппетит. В совокупности эти эффекты могут помочь вам быстрее сбросить лишние килограммы.

Пейте зеленый чай для здоровья и красоты вашей кожи
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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