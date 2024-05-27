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Вкусный картофельный суп на курином бульоне с поджаренным беконом: его полюбят все

Суп с картофелем и беконом: простое блюдо

0:53
Еда

Суп с беконом и картофелем наверняка станет вашим любимым блюдом. 

Суп с картофелем и беконом: простое блюдо
Фото: commons.wikimedia.org by Alice Wiegand is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 100 г бекона
  • 3 зубчика чеснока
  • 5 чашек куриного бульона
  • 3 чашки сыра чеддер
  • Соль по необходимости
  • 2 столовые ложки растительного масла
  • 2 луковицы
  • 3 столовые ложки муки
  • 70 г картофеля
  • 1 стакан густых сливок
  • Чёрный перец по желанию
  • Зелёный лук

Приготовление

  1. В сковороду добавьте масло и обжарьте лук и чеснок.
  2. Сделайте картофельное пюре.
  3. Сварите куриный бульон и обжарьте полоски бекона.
  4. Добавьте в кастрюлю муку и куриный бульон. Добавьте сыр и картофельное пюре. 
  5. Посолите и поперчите. Варите до готовности. При подаче положите в тарелку полоску бекона.
Вкусный КАРТОФЕЛЬНЫЙ СУП за 30 минут
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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