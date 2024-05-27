Вкусный картофельный суп на курином бульоне с поджаренным беконом: его полюбят все

Суп с картофелем и беконом: простое блюдо

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Суп с беконом и картофелем наверняка станет вашим любимым блюдом.

Фото: commons.wikimedia.org by Alice Wiegand is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

100 г бекона

3 зубчика чеснока

5 чашек куриного бульона

3 чашки сыра чеддер

Соль по необходимости

2 столовые ложки растительного масла

2 луковицы

3 столовые ложки муки

70 г картофеля

1 стакан густых сливок

Чёрный перец по желанию

Зелёный лук

Приготовление

В сковороду добавьте масло и обжарьте лук и чеснок. Сделайте картофельное пюре. Сварите куриный бульон и обжарьте полоски бекона. Добавьте в кастрюлю муку и куриный бульон. Добавьте сыр и картофельное пюре. Посолите и поперчите. Варите до готовности. При подаче положите в тарелку полоску бекона.