Вкусный картофельный суп на курином бульоне с поджаренным беконом: его полюбят все
Суп с картофелем и беконом: простое блюдо
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Суп с беконом и картофелем наверняка станет вашим любимым блюдом.
Фото: commons.wikimedia.org by Alice Wiegand is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ингредиенты
- 100 г бекона
- 3 зубчика чеснока
- 5 чашек куриного бульона
- 3 чашки сыра чеддер
- Соль по необходимости
- 2 столовые ложки растительного масла
- 2 луковицы
- 3 столовые ложки муки
- 70 г картофеля
- 1 стакан густых сливок
- Чёрный перец по желанию
- Зелёный лук
Приготовление
- В сковороду добавьте масло и обжарьте лук и чеснок.
- Сделайте картофельное пюре.
- Сварите куриный бульон и обжарьте полоски бекона.
- Добавьте в кастрюлю муку и куриный бульон. Добавьте сыр и картофельное пюре.
- Посолите и поперчите. Варите до готовности. При подаче положите в тарелку полоску бекона.
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Вкусный КАРТОФЕЛЬНЫЙ СУП за 30 минут