Ароматный абрикосовый пирог с клюквой, финиками и специями: очень легко приготовить в духовке
Как приготовить абрикосовый пирог в домашних условиях
1:24
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26.05.2024 17:33
Предлагаем быстрый рецепт абрикосового пирога, который наверняка понравится вашей семье и друзьям.
Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Butko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ингредиенты
2 стакана пшеничной муки
2 столовые ложки молотого кардамона
1 столовая ложка разрыхлителя
1 чашка сока чёрного винограда
1 столовая ложка ванильной эссенции
50 г абрикосов
50 г клюквы
50 г сушёных фиников
2 столовые ложки мускатного ореха
1 столовая ложка молотой корицы
1 столовая ложка пищевой соды
1 стакан тростникового сахара
1 чашка сухофруктов
2 столовые ложки растительного масла
50 г инжира
Кипяток по необходимости
Приготовление
Нарежьте инжир, абрикосы, сушёные финики и клюкву в миске и замочите их в виноградном соке на 2 часа. Просейте муку, мускатный орех, порошок кардамона, корицу, разрыхлитель и пищевую соду.
Добавьте тёплую воду в миску с мучной смесью вместе с сахаром, растительным маслом, ванильной эссенцией, сухофруктами и замоченными фруктами. Замесите тесто.
Посыпьте форму для пирога небольшим количеством муки. Вылейте смесь в форму. Выпекайте 50 минут при температуре 180 градусов.
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Быстрый и вкусный пирог с абрикосами и миндалем!