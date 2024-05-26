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Ароматный абрикосовый пирог с клюквой, финиками и специями: очень легко приготовить в духовке

Как приготовить абрикосовый пирог в домашних условиях

1:24
Еда

Предлагаем быстрый рецепт абрикосового пирога, который наверняка понравится вашей семье и друзьям.

Как приготовить абрикосовый пирог в домашних условиях
Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Butko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 2 стакана пшеничной муки
  • 2 столовые ложки молотого кардамона
  • 1 столовая ложка разрыхлителя
  • 1 чашка сока чёрного винограда
  • 1 столовая ложка ванильной эссенции
  • 50 г абрикосов
  • 50 г клюквы
  • 50 г сушёных фиников
  • 2 столовые ложки мускатного ореха
  • 1 столовая ложка молотой корицы
  • 1 столовая ложка пищевой соды
  • 1 стакан тростникового сахара
  • 1 чашка сухофруктов
  • 2 столовые ложки растительного масла
  • 50 г инжира
  • Кипяток по необходимости

Приготовление

  1. Нарежьте инжир, абрикосы, сушёные финики и клюкву в миске и замочите их в виноградном соке на 2 часа. Просейте муку, мускатный орех, порошок кардамона, корицу, разрыхлитель и пищевую соду.
  2. Добавьте тёплую воду в миску с мучной смесью вместе с сахаром, растительным маслом, ванильной эссенцией, сухофруктами и замоченными фруктами. Замесите тесто.
  3. Посыпьте форму для пирога небольшим количеством муки. Вылейте смесь в форму. Выпекайте 50 минут при температуре 180 градусов.
Быстрый и вкусный пирог с абрикосами и миндалем!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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